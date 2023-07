Furto in trasferta, indagine su due gelesi: provvedimenti restrittivi, sono stati sentiti

Gela. Due trentenni gelesi sono indagati dalla procura di Caltagirone perché ritenuti responsabili di un furto in abitazione, proprio nella zona del calatino. Provvedimenti restrittivi sono stati emessi per Giuseppe Pasqualino e Rocco Grillo. Nei confronti del primo è scattata la custodia cautelare in carcere. Secondo gli investigatori, sarebbe l’autore materiale del colpo. Domiciliari, invece, per Grillo, che avrebbe agito da palo e si sarebbe poi messo alla guida dell’auto per la fuga. Entrambi, anche di recente, sono stati coinvolti in altre indagini. Sono stati sentiti dal gip del tribunale di Caltagirone. Pare che Pasqualino abbia respinto le accuse (è difeso dal legale Danilo Tipo).