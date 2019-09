Truffa ai danni della Sicilsaldo, accuse a due ex lavoratori: azienda è parte civile nel giudizio

Gela. Il loro licenziamento fu dichiarato illegittimo, almeno in sede civile. Due ex dipendenti della Sicilsaldo, però, avrebbero ricevuto soldi che in realtà non gli sarebbero spettati, per un totale di 170 mila euro. Somme che non avrebbero dovuto richiedere, dato che nei periodi presi in considerazione avevano invece lavorato per conto di altre aziende. E’ questa l’accusa che adesso gli viene mossa e ne rispondono davanti al giudice Ersilia Guzzetta. Secondo i pm della procura, sono responsabili di truffa. Contestazioni che i due ex lavoratori della società metalmeccanica, però, hanno respinto, anche in fase di indagine. Le difese sembrano intenzionate a presentare documentazione a sostegno della loro tesi.