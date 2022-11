Corridoio angusto e attese in piedi, “in ospedale condizioni inammissibili per il prelievo sangue”

Gela. Un corridoio piccolo e angusto, nessuna sala d’attesa e utenti costretti ad attendere in piedi, senza alcuna vera privacy. Il prelievo sangue all’ospedale “Vittorio Emanuele” viene effettuato in una stanza che risente anche di umidità e muffa. Questa mattina, la situazione è emersa in maniera chiara. “Non sono condizioni accettabili – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – ci sono anche lunghe attese ma è inammissibile che un servizio di questo tipo venga relegato in un corridoio di questo tipo e con queste condizioni, senza neanche servizi igienici. Si svilisce il lavoro che gli operatori fanno con abnegazione e non si dà assistenza agli utenti”.