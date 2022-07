Un esperto in decoro urbano e urbanistica, Greco nomina Piazza: conferma per D’Aleo

Gela. Il sindaco Lucio Greco, in questi giorni, dovrà probabilmente sciogliere le ultime riserve politiche, per cercare di proseguire il percorso amministrativo, senza ulteriori stop. L’addio dei renziani di Italia Viva ha lasciato scoperto un assessorato strategico, quello all’ambiente che copre anche il servizio rifiuti. L’avvocato non ha ancora individuato la strada da imboccare e potrebbe anche optare per mantenere la delega. Sono tutte valutazioni che effettuerà dopo il confronto con i suoi. Su un piano più strettamente pratico, invece, ha deciso di nominare un esperto, in tematiche ambientali, del decoro urbano, dell’urbanistica e del territorio. La scelta è ricaduta sull’architetto Eugenio Piazza. La nomina avrà la durata di tre mesi e il contesto di riferimento è anche quello che richiama le competenze del settore ambiente, oltre che gli aspetti dell’urbanistica. Nel provvedimento, il sindaco scrive di una nomina di tipo “fiduciario”, ritenendo che la collaborazione dell’architetto possa sortire effetti in una fase nella quale l’amministrazione è spesso criticata per il decoro urbano e per una situazione molto precaria sul piano della gestione dei rifiuti. L’architetto ha dato il proprio assenso e nella determina di nomina Greco cita anche la valutazione del curriculum del professionista.