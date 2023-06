“Una presa in giro dal centrodestra”, Farruggia: “Coerenza? Allora FI non sarà nell’alleanza”

“Come si fa a dire che il dialogo ci potrà essere solo con chi ha preso una posizione netta contro l’amministrazione comunale? – continua – quindi, devo dedurre che in questo centrodestra non ci sarà spazio per Forza Italia, dato che il parlamentare Michele Mancuso aprì non una porta ma l’intera casa all’amministrazione Greco. Noi, siamo sempre stati in maniera coerente all’opposizione e non certo per danneggiare la città. Altro che stampelle dell’amministrazione comunale. A questo punto, non resta che attendere per capire quali saranno gli atti che il centrodestra deciderà di votare”. L’opposizione, a maggior ragione dopo le scelte sulla mozione di sfiducia, è chiaramente spaccata in due. Il centrodestra dei partiti e l’asse progressisti-civici sono agli antipodi e le distanze politiche appaiono veramente siderali. Concetti che sono stati ribaditi, ieri sera, al termine di un confronto tra i consiglieri che guardano al centrosinistra e i civici di “Una Buona Idea”. La scelta della “responsabilità” non viene messa in discussione ma sugli atti non c’è alcun impegno a priori con l’amministarazione. Approccio che varrà pure per il rendiconto.