Una voragine in strada, tanti disagi: iniziati i lavori

I residenti che vivono nell’immobile su cui poggia la voragine, due anziani dimessi recentemente da una rsa, sono arrivati allo stremo. In due mesi hanno più volte chiamato i numeri interessati per far presente il problema ma l’unica risposta ricevuta è stata la delimitazione della buca e una riparazione superficiale del manto stradale. I disagi non mancano neanche per le vetture in transito.