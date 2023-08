Variazioni bilancio, autorizzato l’intervento per il personale dell’ente comunale

Gela. Le variazioni di bilancio, nella fase di crisi finanziaria del municipio, continuano a costituire il viatico obbligato per lo stanziamento di somme anche rispetto agli oneri per il trattamento del personale dell’ente comunale. Gli uffici del settore risorse umane hanno disposto variazioni per un totale di circa 265 mila euro, sia in aumento che in diminuzione. Sono state indicate come urgenti perché serviranno “a liquidare i contributi previdenziali e l’Irap relativi alla corresponsione, a favore di dipendenti, del salario accessorio previsto nel Fes 2023”. Una scelta obbligata che ha portato ad un intervento all’interno dei macroaggregati. Variazioni, a differenza di altre ancora sul tavolo dell’amministrazione e al centro del confronto con i revisori, deliberate senza la necessità di un parere del collegio, “trattandosi di stanziamenti all’interno dei macroaggregati”.