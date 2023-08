“Da Dolce solo stereotipi”, Giudice: “Venga a conoscere tanti giovani meritevoli, Cgil ha proposte”

Gela. Uno “stereotipo” usato da un imprenditore siciliano capace di raggiungere i vertici mondiali della moda ma che probabilmente “sottovaluta” la questione meridionale e le difficoltà enormi alle quali vanno incontro i giovani che cercano di trovare una collocazione lavorativa. Il sindacalista Ignazio Giudice, della segreteria regionale, non ha condiviso le esternazioni recenti di Domenico Dolce. “Se ancora si parla di questione meridionale è perché nessuno di quelli che possono deciderne le sorti l’ha mai affrontata. Non è un caso che sia fonte di disperazione per milioni di genitori preoccupati per i figli disoccupati e, allo stesso tempo, è ragione di stress per tantissimi ragazzi che da decenni preparano il trolley, dato che non esiste più la valigia di cartone, per realizzarsi fuori dall’isola, nel nord Italia o all’estero. Da siciliano che vive in Sicilia non sono disposto a credere che un industriale dell’alta moda come Dolce sconosca il fenomeno, anzi sono convinto che le sue recenti esternazioni – dice Giudice – siano una sottovalutazione o forse la semplificazione di uno stereotipo. Uno stereotipo che ci potremmo aspettare da chi qui viene solo in vacanza ma non da un artista che proprio della Sicilia e della sicilianità, anche quella più dura e paradossale, ha fatto vessillo nel mondo e anche fatturato. Fatturato che, data la strigliata ai nostri giovani, mi auguro possa essere investito anche in questa terra dove D&G non ha un punto di produzione né una boutique, a differenza dei grandi nomi del lusso che stanno arrivando a Taormina, incluso il palermitano Dell’Oglio”.