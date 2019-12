Vendevano e somministravano anabolizzanti in palestra: tredici indagati

L’attività d’indagine ha consentito di scoprire i soggetti che gestivano lo smercio degli anabolizzanti nelle palestre e i canali illeciti di approvvigionamento delle sostanze, permettendo la completa ricostruzione dell’intera attività di commercializzazione. Hanno, inoltre, consentito di individuare alcuni soggetti che si occupavano di dare indicazioni sul ciclo da seguire ai frequentatori di palestre indicando, oltre gli esercizi fisici da seguire, anche gli integratori e i farmaci da assumere per definire la massa muscolare per l’eventuale partecipazione a concorsi di body building. Gli indagati per evitare riferimenti riconducibili all’indicazione dei farmaci vietati da cedere o da assumere ed eludere la comprensione dei dialoghi, utilizzavano un gergo allusivo o dissimulato simile a quello abitualmente utilizzato dai protagonisti del traffico illecito degli stupefacenti. A riscontro dell’attività tecnico-investigativa i poliziotti del Commissariato di Gela, in esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura, hanno eseguito numerose perquisizioni locali con conseguenti sequestri di sostanze vietate. Le perquisizioni sono state eseguite nel marzo del 2018 presso palestre, esercizi commerciali e private abitazioni degli indagati a Gela, Vittoria e Comiso. Inoltre, è stato accertato come alcuni degli assuntori delle sostanze anabolizzanti, nel corso delle indagini, avessero fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso avendo accusato, in alcuni casi, sintomi o disturbi e palpitazioni e, in altri casi, tachicardia e palpitazioni. E’ stato, infine, riscontrato come, durante il periodo di assunzione di queste sostanze anabolizzanti, alcuni dei soggetti indagati avessero partecipato a competizioni sportive agonistiche di body building, anche a livello nazionale.