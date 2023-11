“Verso il secondo step”, connubio M5s-civici fa passi in avanti: “Valori condivisi”

Gela. “Un dialogo basato su principi saldi e valori condivisi”. Sono le indicazioni iniziali che arrivano a conclusione di un incontro che per la prima volta, al completo, ha messo insieme i gruppi civici e quello del Movimento cinquestelle. Fino ad oggi, c’erano state tante riunioni e molteplici contatti, limitati ai referenti pentastellati, di “Una Buona Idea” e di “Civico lab”. In serata, invece, i gruppi consiliari, i dirigenti e gli attivisti, il coordinatore cittadino M5s Simone Morgana, il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice e quello di “Civico lab” Giuseppe Favitta, insieme al parlamentare Ars Nuccio Di Paola e all’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, hanno riconfermato la base per andare avanti insieme e “passare al secondo step”. “Siamo convinti – fanno sapere – che per costruire un futuro non servono veti o barriere”. La direttrice da seguire non cambia e l’aveva suggerita proprio Di Paola, sostenuto dallo stesso Di Stefano.