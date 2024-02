“Vertenza Gela irrisolta e politica distante”, Cosca: “Non si è mai programmato nulla”

“Ad anni di distanza, la vertenza Gela rimane del tutto irrisolta e venne aperta dal sindacato, in modo umile, nella speranza che la politica potesse cambiare rotta – dice inoltre – così non è stato. Ancora oggi, perdiamo servizi. Avevamo chiesto una stanza da destinare alla cassa edile ed evitare trasferte a Caltanissetta per gli operatori e i tecnici. Mai avuto alcun risultato. A Mussomeli, invece, l’amministrazione si è subito messa a disposizione. E’ come se ci fosse solo l’interesse alla campagna elettorale e a raggiungere l’obiettivo di fare il sindaco, in una fase però tra le più difficili di sempre. Fortunatamente, Eni sta mantenendo gli impegni assunti. Però, lavori come quelli per “Argo-Cassiopea” non saranno eterni. Dopo cosa succederà? Non c’è mai stata una vera programmazione. Ricordo il lavoro fatto dal senatore Pietro Lorefice per sbloccare una procedura complessa come quella per la tangenziale. Però, anche lui stesso non ha mai avuto l’esigenza di rapportarsi con i sindacati”. Lo scollamento tra politica e parti sociali pare ancora più accentuato mentre le disfunzioni conclamate, economiche ed occupazionali, permangono nella loro gravità assoluta.