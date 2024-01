Vertice voluto da Greco, emergenze sul tavolo: “Gruppo può rimanere coeso e valutare alleanze”

Gela. Il nuovo anno, a Palazzo di Città , come più volte ricordato, non ha fatto venire meno le emergenze e le criticità connesse alla crisi finanziaria e al successivo dissesto. L’avvocato Lucio Greco, nel pomeriggio, ha riunito gli assessori e il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Il punto lo hanno fatto sui progetti, a cominciare da quelli di “Qualità abitare”, appaltati a fine 2023 e che nell’anno appena iniziato dovrebbero andare verso l’avvio dei cantieri. Il dirigente Antonino Collura sta monitorando, insieme all’assessore Francesca Caruso. Una nota odierna ha posto l’accento su scadenze e passaggi per la stipula dei contratti, necessari per rispettare i cronoprogrammi. Sono tanti i versanti burocratici da verificare e così il primo cittadino, gli assessori e il presidente non hanno trascurato la situazione attuale, certamente non facile, del settore servizi sociali, tra i più sensibili, adesso senza il dirigente storico Maria Morinello, prossima al pensionamento. Come abbiamo riportato, altro capitolo nevralgico è quello dei lavori pubblici e l’assessore Romina Morselli ha già lanciato preoccupanti allarmi per la carenza di risorse, comprese quelle di personale. La prossima settimana, inoltre, la commissione ministeriale valuterà la richiesta partita dall’amministrazione e finalizzata ad un via libera per l’assunzione, a tempo determinato di dirigenti, compreso quello al bilancio. Il dissesto e i tanti inconvenienti finanziari del Comune non permettono di avere mano libera per innesti essenziali a garantire il livello minimo di prestazioni e servizi che altrimenti saranno ancora più in bilico.