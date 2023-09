Violenze nei centri per disabili psichici, aperto giudizio per amministratori: “Non vigilarono”

Gela. Verrà affidato ad un perito l’incarico di trascrivere il contenuto delle intercettazioni, tra le basi dell’inchiesta che si sviluppò rispetto a quanto accadeva all’interno delle strutture per disabili psichici avviate a Serradifalco dalla cooperativa gelese “Azzurra”. Oggi, davanti ai giudici nisseni, è stato aperto il dibattimento a carico dei responsabili della coop, Rocco Giovanni Scordio e Giuseppina Scimè. Per gli investigatori, non avrebbero adeguatamente vigilato sulla routine di quei centri. I carabinieri, piazzando telecamere nascoste, hanno documentato violenze e forme di privazione alle quali venivano sottoposti gli ospiti. Un operatore, il gelese Vincenzo Biundo, in un altro filone scaturito dalla stessa inchiesta è già stato condannato anche in appello per violenza sessuale. I due imputati davanti ai giudici nisseni, invece, non hanno optato per riti alternativi e cercheranno di chiarire le loro posizioni.