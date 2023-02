Vittime di reato, Guarnaccia: “Creare una rete per il supporto”

La giornata del 22 febbraio dovrebbe essere utilizzata per sensibilizzare le forze dell’ordine, la magistratura, i servizi sociali e sanitari, il sistema educativo, le amministrazioni centrali e gli enti locali sull’ importanza di accorgimenti nei confronti delle vittime affinché l’esperienza di una ingiustizia non si trasformi in una esperienza di progressiva vittimizzazione e di sfiducia verso le istituzioni.

“ Alla base del nostro lavoro si deve ricordare che sia nel caso della vittima che del colpevole abbiamo davanti delle persone e l’umanità deve caratterizzare il nostro operato.” Ha poi aggiunto l’avvocato Guarnaccia.

Diverse associazioni in tutta Italia e nel nostro territorio chiedono al Governo e alle Regioni di adottare le tutte le misure necessarie, amministrative e legislative, affinché il paese disponga effettivamente di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, come stabilito da una Direttiva del 2O12 in particolare, l’adozione del numero europeo 116006 per le vittime di reato, l’istituzione di un organismo interministeriale per le vittime di reato e una programmazione triennale per le Regioni nell’impego dei fondi destinati ai servizi di assistenza.