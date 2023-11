“Vittorio Emanuele”, ancora verifiche: M5s e Greco a confronto con i manager

Gela. Come riferito ieri, questa mattina era in programma una nuova verifica all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Il gruppo dei parlamentari M5s, Pietro Lorefice, Ketty Damante, Nuccio Di Paola, il consigliere comunale pentastellato Virginia Farruggia, il sindaco Lucio Greco, i primari dei reparti del nosocomio, il manager Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Alfonso Cirrone Cipolla, sono tornati a confrontarsi su un potenziale rafforzamento di servizi e strutture. L’ospedale di Caposoprano non vive affatto una fase favorevole. Come ribadisce il commissario Caltagirone, si sta studiando la possibilità “di una convenzione con l’Ipab Aldisio per avere aree nelle quali collocare ulteriori strutture della logistica”. L’elipista è un altro punto interrogativo. Lorefice ha sottolineato che “se ne parla almeno dal 2013”. “C’è un problema di illuminazione notturna. Serve un tavolo tecnico perché la Regione ha trasferito la competenza delle sedi stradali ai Comuni ma non degli immobili”, ha sottolineato il sindaco Greco.