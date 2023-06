Zarba morto in carcere, chiuso giudizio per resistenza: indagine in corso sul decesso

Gela. Un mese fa è deceduto mentre era detenuto nel carcere di Brucoli, ad Augusta. In settimana, il giudice del tribunale locale ha disposto l’estinzione del procedimento per il quarantaduenne Liborio Davide Zarba. Era a processo per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Il magistrato ha preso atto della morte, chiudendo il giudizio. I pm aretusei hanno invece avviato un’indagine sul decesso. E’ stato affidato l’incarico ad un medico legale per l’autopsia sul cadavere e per valutare le cause della morte. Pare che nell’ultimo periodo di detenzione il quarantaduenne avesse iniziato uno sciopero della fame, forse per contestare una decisione assunta dai giudici rispetto alla sua posizione. Era anche seguito da specialisti per ragioni di salute mentale. La famiglia vuole che si faccia chiarezza e si possa ricostruire al meglio il periodo trascorso nella struttura carceraria.