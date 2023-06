Rendiconto, ci sarà la prova del consiglio: revisori in commissione, “confermate criticità”

Gela. Dalla prossima settimana, il presidente del civico consesso Salvatore Sammito potrà iniziare a valutare l’eventuale data per la seduta sul rendiconto 2021. Il parere dei revisori, in realtà una vera e propria relazione sulla situazione finanziaria del municipio, è stato rilasciato (anche se le criticità sono consistenti). La commissione bilancio ha cinque giorni per emettere il proprio parere, comunque non obbligatorio. Questa mattina, il presidente Pierpaolo Grisanti e gli altri componenti della commissione (Alessandra Ascia, Salvatore Scerra, Davide Sincero e Giuseppe Spata) hanno avuto modo di valutare diversi aspetti della disamina condotta dai revisori. Insieme ai tre professionisti, si sono soffermati sugli aspetti più controversi di una situazione finanziaria del municipio sicuramente non facile. “Di fatto – spiega Grisanti – i revisori hanno confermato tutto quello che è riportato nel loro parere. Abbiamo cercato di approfondire punti come quello degli atti amministrativi che non hanno ricevuto o ancora del fondo contenziosi da cinquanta milioni, con un elenco di tutti quelli ricostruiti in questi mesi e sui quali ci riserviamo di sentire il dirigente del settore”. Un eventuale riequilibrio, questo è emerso, potrà concretizzarsi attraverso un piano esteso su più annualità ma comunque anticipato dall’approvazione del rendiconto 2022 e del bilancio di previsione 2023-2025.