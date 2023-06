Dal 23 giugno al via i festeggiamenti per Maria SS delle Grazie

Alle 16,00 partirà la tradizionale Processione del Simulacro della Madonna delle Grazie per le seguenti vie della Città: Via Cappuccini, Corso S. Aldisio, Largo S. Biagio (sosta preghiera), via Palazzi (sosta in ospedale-preghiera), via Europa, via A. Manzoni, Corso S. Aldisio, via N. Paci, via P. Stoppani, via G. Guccione, via B. Bonanno, via G. Matteotti, via Ventura, via S. Maria di Gesù, via Navarra, via G. Navarra Bresmes, via Sen. G. Damaggio via G. Marconi, via G. Rossini, piazza Sant’Agostino, Corso V. Emanuele, via G. Navarra Bresmes, piazza S. Francesco, viale Mediterraneo (fuochi d’artificio), via G. Navarra Bresmes, Corso V. Emanuele, Corso S. Aldisio, vía Cappuccini.