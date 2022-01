Accusati di truffa ai danni dell’azienda, due ex dipendenti assolti

Gela. Una contesa civilistica è ancora in corso, ma la vicenda di due ex lavoratori della “Sicilsaldo” era arrivata anche davanti al giudice penale. I due erano accusati di truffa, per aver richiesto e ottenuto somme di denaro, per circa 170 mila euro, per l’accusa non dovutegli. Contestazioni che, però, sono cadute, al termine del giudizio. Il giudice Eva Nicastro ha assolto gli imputati. A conclusione della sua requisitoria, il pm Gesualda Perspicace ha ritenuto provate le contestazioni, chiedendo la condanna ad un anno di reclusione, ciascuno. Per la condanna ha concluso anche il legale dell’azienda, l’avvocato Giusi Troni. Le difese, sostenute dagli avvocati Rosario Lumia e Simone Damante, hanno invece dimostrato l’assenza di presupposti di reato, da valutare in sede penale.