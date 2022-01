Rifiuti, sindaco risponderà a relazione sul servizio: Cosentino verso addio al Comune?

Gela. Il servizio rifiuti si conferma un rompicapo amministrativo e politico, che ancora oggi manca di una conclusione certa. Dopo l’assemblea della Srr4, chiesta dal sindaco Lucio Greco, l’opzione della gara, autonoma dal servizio in house, rimane in sospeso. E’ stato riferito che servono altre verifiche e un tavolo tecnico. L’avvocato Greco, ad oggi, pare non abbia ricevuto alcun riscontro, né dalla Srr4 né dalla Regione. Ad inizio settimana, anche in municipio è pervenuta la relazione, redatta dal dirigente Grazia Cosentino. Un’analisi, condotta come rup del progetto della gara, che contiene anche passaggi piuttosto critici sulle ultime scelte amministrative. Il sindaco, in attesa di riscontri certi sull’eventualità di una gara, fino ad ora non ha mai preso in considerazione la firma del contratto attuativo, che legherebbe l’ente alla “Impianti Srr”, la società in house che ha ottenuto la gestione del servizio rifiuti, in tutti i Comuni dell’ambito. “La relazione? Sto lavorando per rispondere a quello che è stato riportato”, dice il primo cittadino.