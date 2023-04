Accusato di aver incendiato un’abitazione in centro storico, chiesto giudizio per un ambulante

Non gli avrebbe concesso ospitalità, nonostante gliela avesse richiesta. Una vicenda che secondo il difensore dell’imputato, l’avvocato Rosario Prudenti, non è per nulla chiara. Non ci sarebbero elementi certi che riconducano ad Ascia. Si è opposto al rinvio a giudizio. L’ambulante accusato del rogo, in fase di indagine, respinse le contestazioni anche se gli inquirenti sono certi che ad agire sarebbe stato proprio lui. In base a quanto accertato dagli investigatori, avrebbe approfittato dell’assenza di chi viveva nell’abitazione: forzò la porta d’ingresso, per poi appiccare l’incendio.