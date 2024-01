Accuse all’ex presidente antiracket Caponetti, chieste condanne: per pm irregolarità su fondi

Gela. La decisione arriverà ad aprile. Per la procura, però, ci furono irregolarità per l’ottenimento dello stanziamento concesso alle vittime di racket ed usura. È stata chiesta la condanna, a due anni ciascuno, per l’ex presidente dell’associazione antiracket, Renzo Caponetti, e per la moglie. Sono entrambi imputati a seguito di un’inchiesta condotta dalla procura locale. Le conclusioni sono state esposte questa mattina, nel corso del giudizio abbreviato. Il rito alternativo è stato disposto su iniziativa della difesa degli imputati. Per gli investigatori, Caponetti avrebbe fornito dati e numeri della sua attività da esercente allo scopo di “trarre in errore” il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, parte civile nel giudizio attraverso l’Avvocatura dello Stato. In questo modo, secondo la procura, riuscì ad ottenere il contributo destinato alle vittime di racket e usura ma sulla base appunto di dati ritenuti non in linea. Tesi che lo stesso ex presidente dell’antitacket, tra i precursori in Sicilia, e le difese, escludono. Hanno sempre spiegato che lo stanziamento venne elargito regolarmente, sulla scorta di numeri reali. Ormai tre anni fa, a seguito dell’inchiesta, Caponetti lasciò la guida dell’associazione locale che venne successivamente cancellata dall’albo della prefettura. Per la difesa, invece, l’intera procedura che portò al contributo economico venne monitorata dalle autorità, a riprova della regolarità.