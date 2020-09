Acqua, Forum: “Unica soluzione è sciogliere contratto perchè politica non si schiera?”

“L’Assemblea territoriale idrica deve prendere atto dei costi esorbitanti del gestore Caltaqua, che hanno contribuito a formare le tariffe – spiegano ancora gli esponenti del Forum – in particolare, oltre 5 milioni di interessi pagati nel tempo per il prestito ponte alla controllante Aqualia, 1,4 milioni ed oltre non restituiti ai cittadini per la mancata depurazione delle acque reflue. Ci sono poi costi milionari per penalità sulle verifiche fiscali, per l’affitto dei locali e per spese giudiziarie, sostenute di conseguenza anche dall’Ato e dalla controllante. Non bisogna dimenticare i costi per i dipendenti, che oggi sono circa 180, e quelli per i dirigenti”. Senza una forte spinta politica, rivedere il modello attuale di gestione sarà comunque piuttosto difficile. Il Forum chiama in causa i grillini del Movimento cinquestelle, che del ritorno al sistema pubblico fecero uno dei cavalli di battaglia, nelle più recenti campagne elettorali. “Deputati alla Camera e alla Regione, senatori, sindaci e in particolare quello di Caltanissetta che è vicepresidente dell’Ati, ma anche consiglieri comunali, il presidente dell’assise civica del Comune di Caltanissetta. Sono tutti esponenti del Movimento cinquestelle, che in provincia hanno avuto un’alta affermazione imbrogliando i cittadini sull’acqua pubblica. Qual è adesso il loro intendimento?”. Ad oggi, preventivare il futuro prossimo è molto difficile, anche alla luce di quanto deciso dalla commissione tecnica. Lo scorso anno venne stabilito di avviare le procedure per lo scioglimento del contratto con Caltaqua per inadempimento, ma non c’è mai stato alcun riscontro.