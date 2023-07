“Agenda Urbana”, fermo progetto per l’efficientamento energetico dei quartieri: “Un tavolo tecnico”

Gela. Che fine hanno fatto i fondi per l’efficientamento energetico e l’illuminazione di diverse aree urbane della città? Il progetto era tra quelli finanziati, con relativo decreto, attraverso “Agenda Urbana”. Il coordinamento dei comitati di quartiere vorrebbe l’attivazione di un tavolo tecnico. Spiegano che il progetto sarebbe dovuto andare in gara entro fine giugno, così da completare i cantieri per dicembre. Lo stanziamento è da oltre tre milioni di euro. “Agenda Urbana” è però rimasta quasi “congelata”, con poche procedure arrivate alla fase di gara. La Regione ha previsto la messa in salvaguardia dei progetti già finanziati ma gli sviluppi non sono così prevedibili. “Settefarine, Villaggio Salvatore Aldisio e Giardinelli sono quartieri e strade da anni dimenticati e poco manutenzionati – dicono i componenti del coordinamento – l’investimento oltre a portare un risparmio economico al Comune garantirebbe più sicurezza ai cittadini grazie all’illuminazione di nuova generazione e alla manutenzione che verrebbe effettuata sui pali dell’illuminazione”.