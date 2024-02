Agorà politica, fuori i candidati o quasi: attese e valutazioni, civici riuniscono direttivo

Gela. Forse, domani potrebbe iniziare a delinearsi uno scenario non proprio definitivo, quanto al quadro dei potenziali candidati dell’agorà politica. Entro oggi, infatti, i gruppi che avevano intenzione di indicare un nome da porre come papabile per Palazzo di Città, avrebbero dovuto comunicarlo al vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Ci sono già due sicurezze, l’ex assessore Terenziano Di Stefano (espressione del progetto civico con “Una Buona Idea” e “Civico lab”) e l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani (come riferimento di “PeR”-Sinistra italiana-”#2029”). Rimane la casella del Partito Democratico. I dem, la scorsa settimana, hanno insistito sui criteri per individuare il “garante” che dovrà competere per la poltrona di primo cittadino e mettersi alla testa di un progetto politico di ampia prospettiva temporale. In casa democratica potrebbe volerci qualche giorno in più, prima di porre nero su bianco un nominativo che sia rappresentativo dell’intero partito. La struttura commissariale guidata dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio sta lavorando in questa direzione (con il supporto dei vice Giuseppe Fava e Franco Di Dio). Tra le fila democratiche, c’è chi sostiene la necessità di passare da un’assemblea cittadina. In questi ultimi giorni, rumors non escludono un’opzione per gli stessi grillini (magari con un nome del gruppo storico più vicino ai parlamentari).