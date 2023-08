“Alleanze? Per ora solo chiacchiere”, Sammito: “Atti prioritari, contattato da partiti centrodestra”

Gela. “Alleanze per le prossime amministrative? Per ora, penso siano soprattutto chiacchiere che si fanno sotto l’ombrellone”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito si prepara alla ripresa dell’attività istituzionale e già dalla prossima settimana il civico consesso, come abbiamo riportato, sarà da subito impegnato sul versante delle variazioni di bilancio, essenziali in questa complessa fase di crisi finanziaria del municipio. “Penso che la responsabilità di ognuno di noi si misuri proprio in situazioni come questa – dice – io ho già votato a favore delle variazioni arrivate in aula perché le ritengo assolutamente indispensabili per i finanziamenti e i progetti. Hanno un’evidente utilità anche per il prosieguo e per la prossima gestione amministrativa. Non possiamo voltare le spalle ad atti come questi. E’ giusto che vengano valutati e poi ognuno potrà esprimersi liberamente. Una cosa è certa, votare le variazioni di bilancio non significa affatto dare un sostegno alla giunta. L’unico aiuto che si dà è alla città”. Sammito, come ha più volte ribadito, rispetterà il patto con il sindaco Lucio Greco. Quattro anni fa, fu il più votato in assoluto tra le fila della coalizione dell’avvocato. Non si sente per nulla escluso o isolato dalle future strategie di un centrodestra, al momento focalizzato sulla costruzione di un’alleanza del tutto alternativa a quella del primo cittadino. “Onestamente, sono stato contatto e continuo ad essere contattato da referenti locali e regionali di tutti i partiti di centrodestra – spiega – per me, è un onore. Significa che il lavoro fatto finora è stato apprezzato. Le interlocuzioni non mancano. Per me, la porta è aperta per tutti i partiti di centrodestra. Da un punto di vista ideologico mi sento distante solo dalla Lega ma i rappresentanti di quel partito sanno bene che non accetterei mai eventuali proposte. Per il resto, è tutto aperto”. Il presidente dà priorità alle prossime delicate tappe del consiglio comunale, compresa quella del piano di riequilibrio da approvare e trasmettere alla Corte dei Conti.