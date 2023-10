Amministrazione insiste su commissione invalidità, “in città decentrare una di quelle già attivate”

Gela. Ormai da settimane, l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Antonio Pizzardi e il sindaco Lucio Greco, sta cercando di mettere insieme risposte pratiche che possano permettere una ripartenza vera dei servizi sanitari in città. Tra le tante carenze, non meno grave è quella della commissione per l’accertamento delle invalidità civili. Già prima dell’insediamento dell’assessore, il sindaco ha più volte cercato di ottenere un ripristino. Tanti pazienti, soprattutto oncologici, sono costretti a recarsi necessariamente a Caltanissetta. Per l’amministrazione comunale, si tratta di una situazione non più accettabile. Anche su questo fronte le note inviate ad Asp e ad Inps si susseguono. Da Asp, fanno sapere che la mancata costituzione della commissione in città è dovuta sostanzialmente all’assenza di personale, con i requisiti richiesti dalla normativa. Il primo bando pubblicato e attivato ha permesso di formare solo quattro commissioni sulle otto totali previste per il territorio. Quelle costituite sono tutte attivate a Caltanissetta. Alle richieste dell’amministrazione Asp ha risposto indicando che è stata avviata una nuova procedura per la formazione di altre due commissioni, per Gela e per Mussomeli. L’iter però è ancora in corso. Il primo cittadino e l’assessore, a questo punto, tornano ufficialmente a richiedere che in attesa della ricostituzione della commissione locale una delle quattro attivate a Caltanissetta venga decentrata in città.