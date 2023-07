“Ancora tanti illeciti ambientali sul territorio”, Noe carabinieri sarà presenza fissa in città

Gela. “Non solo repressione ma anche prevenzione in materia di tutela ambientale”. E’ questo lo scopo che ha portato l’Arma dei carabinieri ad individuare la città come sede del Nucleo operativo ecologico. La presenza del Noe era attesa da anni e oggi c’è stata l’inaugurazione ufficiale, anche della sede del reparto speciale, in piazza Roma. C’erano i vertici, i generali Pietro Marzo e Valerio Giardina. E’ stato portato il saluto del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. “La città subisce ancora conseguenze ambientali pesanti – è stato riferito – e ci sono tanti illeciti in materia, dalle discariche abusive e fino all’abusivismo edilizio”. Il Noe sarà una presenza fissa, in stretta collaborazione con la procura. All’iniziativa, hanno partecipato il sindaco Lucio Greco e la giunta, il senatore Pietro Lorefice e la parlamentare europea Caterina Chinnici. Non sono mancati i magistrati, le forze dell’ordine e le istituzioni. E’ stato riconosciuto il ruolo del senatore Lorefice, che ha spinto per l’approdo in città del Noe. “Oggi, parliamo di riconversione industriale attuata da Eni – ha spiegato Lorefice – ma non dobbiamo dimenticare i dati che indicano una situazione ancora molto difficile in tema di ambiente e patologie”.



C’erano i manager della multinazionale, con in testa il presidente di Raffineria Eni Walter Rizzi.