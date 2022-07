Appello quaranta, Vagginelli: “Nel Pd basta polemiche”, in città numeri alti per primarie

“Dovremo proporci agli elettori come il partito che ha gestito la crisi sanitaria più grave degli ultimi cento anni mettendo al centro la tutela della salute ed il sostegno economico a lavoratori ed imprese. Dovremo proporci agli elettori come il partito che ha contribuito alla svolta sociale dell’Unione europea, ottenendo le risorse del piano Next generation Eu. Dovremo proporci agli elettori come il partito che ha sostenuto il governo Draghi nella costruzione del Pnrr e che si è battuto per sostenere l’occupazione giovanile, lo sviluppo del Mezzogiorno, la riconversione ecologica dell’economia. Dovremo proporci agli elettori – aggiunge Vagginelli – come il partito che ha combattuto il governo Musumeci, la sua gestione clientelare della sanità pubblica, la sua inadeguatezza e la sua spregiudicatezza nella gestione del potere. Dovremo proporci agli elettori come il partito che si batte per il salario minimo, per la riduzione della selva di contratti precari, per la parità salariale tra uomini e donne, per la difesa del diritto allo studio, per il sostegno all’innovazione tecnologica ed alle imprese che creano occasioni di lavoro dignitoso. Dovremo proporci agli elettori come il partito dei diritti. Del diritto al lavoro, del diritto alla salute, del diritto all’istruzione, del diritto ad un sistema di trasporti decente, del diritto ad un ambiente salubre, del diritto di un bambino nato e cresciuto in Italia ad essere riconosciuto come cittadino italiano, del diritto ad amare chiunque senza violenze o discriminazioni”. Un appello all’unità e domani si vota per le primarie progressiste, anche se con la caduta del governo Draghi il fronte appare tutt’altro che compatto. Le registrazioni per votare, in città, hanno fatto segnare numeri che vengono indicati come “oltre ogni aspettativa”. Sono più di 1.860, in base alle rilevazioni parziali. I dem dovranno a breve sciogliere la riserva sul terzo nome del candidato all’Ars, che si aggiungerà a quelli di Di Cristina e Marco Andaloro.