“Centrodestra lavora insieme dall’opposizione”, Scuvera: “Mai parlato di leadership o di veti”

Gela. “E’ una buona base di partenza e stiamo lavorando tutti insieme, dall’opposizione”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera sembra credere molto alle potenzialità politiche di un’eventuale coalizione di centrodestra, con tutti i pezzi che pian piano trovano collocazione. Bisogna però stare piuttosto cauti, senza troppi voli pindarici. Una settimana fa, c’è stato il primo varo ufficiale. “Non abbiamo mai parlato di campagna elettore o di leadership – dice l’esponente meloniano – manca ancora molto tempo anche se non nascondo che vogliamo lavorare in vista delle prossime amministrative. Nessuno ha mai dato indicazioni di candidati o di partiti che devono avere più spazio di altri. Le dichiarazioni del sindaco Greco? Non le commento. Non mi interessa entrare nel merito”. Allo stato, il centrodestra allargato ai renziani di Italia Viva e ai centristi di Noi Moderati è una linea di lavoro, da sviluppare nel tempo. “Anzitutto – aggiunge Scuvera – vogliamo vigilare, sempre dall’opposizione, su tutto quello che sta accadendo in città, mi riferisco ai progetti, ai finanziamenti ma anche alla crisi di bilancio. Sono queste le impellenze principali”.