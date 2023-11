Aria Nuova e L’esercito di mamme: “Civici puri, distanti da chi ha governato negli ultimi 50 anni”

Gela. In discontinuità “con tutti quelli che hanno governato la città negli ultimi cinquant’anni”. Si sono presentati così gli esponenti di due nuove liste, “Aria Nuova” e “L’esercito di mamme”, che questa sera hanno fatto il loro esordio ufficiale in piazza Umberto I. A reggerne le sorti sono gli operatori sanitari Luigi D’Aparo e Anna Maria Raiti. “E’ inevitabile – spiegano – essere del tutto distanti da chi oggi ha portato la città al dissesto. Per amministrare non è possibile improvvisarsi. Occorrono competenza e conoscenza approfondita dei settori della macchina amministrativa”. Le due liste civiche non hanno riferimenti di partito e sono una novità assoluta, pure nel variegato contesto dei non allineati. “Non abbiamo libri dei sogni – aggiungono – ma solo azioni proponibili perché concretamente realizzabili. Bisogna essere estremamente onesti nel rapporto con i cittadini, evitando di fare promesse propagandistiche o destinate ad interessi di natura personale”.