Ars, nella Nuova Dc Cascino fa un passo indietro: c’è Migliore a completare la lista

Gela. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino fa un passo indietro, sempre nell’interesse del partito, e a sorpresa la lista della Nuova Dc di Cuffaro per le regionali sarà completata dalla new entry Carmelo Migliore. Attivo nell’associazionismo locale, era dato quasi per sicuro nella lista di Italia Viva, in quello che è stato ribattezzato “terzo polo”, insieme al gruppo Azione di Carlo Calenda. Invece, sembra proprio che lo stesso Migliore sia stato convinto dal progetto centrista. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.