Assegnati 4 dipendenti all’Unione Comuni, la Fp Cgil protesta: “Nessuna concertazione”

Gela. La nascita dell’Unione dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera crea i primi malumori, e non solo di natura politica, come accaduto in Consiglio comunale.

A sollevare rilievi sono il responsabile Area Sud della Cgil Funzione pubblica Nicola Cannizzo ed il segretario generale della Fp Angelo Polizzi.

Giorni fa è stata pubblicata una delle prime delibere dell’Unione dei Comuni, che prende forma con l’assegnazione di personale dei tre enti. Istituito l’ufficio Comune con relativo organigramma dei dipendenti individuati ed approvazione dello schema di convenzione tra gli Enti. Si tratta di tre dipendenti del Comune di Gela ed uno di Butera. Dovranno alternarsi negli enti di appartenenza senza cambiare inquadramento giuridico.

I sindacati della Fp-Cgil hanno scritto ai tre sindaci, Greco, Conti e Zuccalà, contestando la nomina senza alcuna concertazione. “Sapere che pur con le difficoltà dell’Ente sul piano economico finanziario qualcosa si muove nell’ambito dei finanziamenti e della programmazione con la ufficiale costituzione dell’Unione dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera non può che farci piacere per la città – scrivono in premessa – Dagli organi di stampa abbiamo saputo dell’avvenuta pubblicazione della delibera. Sconosciamo se siano state attivate le procedure normativamente previste per il reclutamento dei dipendenti prima di procedere alla scelta ufficializzandola a mezzo di apposita delibera”.