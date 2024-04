Finanziamenti, consiglio Unione riparte da zero: bisogna eleggere il successore di Romano

Gela. Il consiglio dell’Unione dei Comuni riparte sostanzialmente da zero. L’organo politico che dovrebbe dettare l’indirizzo da seguire sui finanziamenti del nuovo ciclo 2021-2027, costituito lo scorso anno, lunedì prossimo riprenderà da dove aveva iniziato: l’elezione del presidente. Di recente, il forzista Carlo Romano, che ha già comunicato che non correrà alle amministrative, ha presentato le dimissioni, “irrevocabili”. Ragioni di carattere “personale” lo hanno convinto a lasciare la presidenza. Così, il vice Rosario Meli ha inoltrato una comunicazione per tenere una seduta, lunedì pomeriggio a Palazzo di Città. Del consiglio dell’Unione fanno parte consiglieri comunali di Gela, Niscemi e Butera (tre per ciascuna assise civica). Lo scorso anno, prevalse una sorta di patto non scritto tra forze di centrodestra che condusse all’elezione di Romano. Da allora, però, anche a causa di notevoli incertezze della Regione, il passo per il nuovo ciclo dei finanziamenti non è stato per nulla celere. In municipio si attende una convocazione da Palermo, per l’accordo di programma da sottoscrivere. Gela è capofila dell’Unione, che trae spunto dall’esperienza di “Agenda Urbana”, partita di gran lena ma che alla fine si è arenata senza giungere a tutte le gare per i lavori. Il nuovo ciclo dei finanziamenti, attraverso l’area urbana funzionale, può assicurare risorse ingenti ai tre Comuni. Bisognerà però concretizzare i progetti e anzitutto metterli nero su bianco. A coordinare, sul piano tecnico e burocratico, c’è il dirigente Antonino Collura. Attualmente, l’Unione dei Comuni è però una sorta di scatola vuota, senza personale che possa occuparsene a tempo pieno. Per questa ragione, c’è stata l’adesione all’avviso del governo nazionale per contrattualizzare dieci professionisti esterni che possano dare priorità quasi esclusiva a tutta la fase istruttoria e ai rapporti con gli enti e con la Regione.