Unione Comuni, senza risorse difficile accelerare: Romano si è dimesso, silenzio dalla Regione

Gela. Ad oggi, dalla Regione non sono pervenute troppe indicazioni sui passi da muovere nella nuova programmazione 2021-2027, che vede direttamente coinvolta Gela, nell’Unione dei Comuni insieme a Niscemi e Butera. Ci sono in ballo fondi ingenti per progetti fondamentali nei tre contesti territoriali. L’Unione dei Comuni, con i tre enti, è stata tra le prime in Sicilia a strutturarsi, già lo scorso anno. Però, sviluppi veri e propri, anche per la firma dell’accordo di programma, non se ne registrano. “Sicuramente, aspettiamo una convocazione dalla Regione – dice il dirigente Antonino Collura che coordina questo programma – c’è stata l’allocazione delle risorse ma dobbiamo avere indicazioni precise dalla Regione”. Si è insediato, già da circa un anno, il consiglio dell’Unione dei Comuni, con tre rappresentanti politici per ogni ente. Attività salienti non ce ne sono state anche perchè, di fatto, l’Unione non ha risorse proprie nè personale. “Abbiamo aderito all’avviso per nuovi innesti di personale, su iniziativa dell’Agenzia della coesione – precisa Collura – per l’Unione dei Comuni abbiamo fatto richiesta di dieci figure e altrettante per il nostro ente comunale. Però, non sono procedure semplici da definire e richiedono del tempo”. Si tratta di professionisti esterni che si occuperano della programmazione e dei progetti inseriti in questo nuovo ciclo di finanziamenti. Per Palazzo di Città. così come per l’Unione dei Comuni, è una delle poche opzioni per attingere personale. Il dissesto del municipio non permette assunzioni. In Comune, il settore che coordina il sistema Pnrr è stato individuato, anche formalmente, come strategico.