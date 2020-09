Assegnati i riconoscimenti per il premio scientifico “Per Bianca”

La cerimonia è stata aperta dall’intervento del dott. Salvatore La Rosa che ha ricordato la dedizione e l’impegno della moglie la dott.ssa Bianca Cannizzaro “la passione e il rispetto per le regole”, ha detto. “Fino alla fine dei suoi giorni, raccogliendo le forze ha voluto visitare i suoi vecchietti – ha ricordato commosso -. L’ultimo sabato della sua vita professionale lo ha dedicato alle visite domiciliari con me che l’ho accompagnata in questa lunga intensa e appassionata carriera che ha sempre amato”. Per Andrea Cassisi, presidente del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo e nipote della dottoressa Cannizzaro “questo premio non solo vuole riconoscere un progetto scientifico eccellente, nella persona dei prof. Scollo e Veroux , ma sostenere la cultura per sovvertire quello che i latino sostenevano, cioè ‘litteram non dant panem'”. Al concorso, la cui giuria è stata presieduta dalla prof.ssa Laura Cannilla, hanno partecipato 42 studenti iscritti a tutte i corsi di laurea della Facoltà di Medicina dell’Università di Catania.