Assembramenti e senza mascherine, chiuso locale Caposoprano: multati venti giovani

Gela. I poliziotti del commissariato, nel corso dei controlli finalizzati al contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, hanno elevato sanzioni in città per oltre ottomila euro. Nel quartiere Caposoprano gli agenti hanno controllato un bar molto frequentato e punto di ritrovo di giovani, identificando all’interno diverse persone assembrate e prive di dispositivi di protezione individuale. Il gestore è stato sanzionato amministrativamente perché non ha adottato misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale trai clienti. Su segnalazione del commissariato, il prefetto ha, inoltre, disposto la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni. In caso di reiterazione della violazione potrebbe essere disposta la chiusura dell’attività fino a trenta giorni. Si tratta del terzo bar sanzionato in città dalla polizia e per il quale è stata disposta la chiusura, dopo quello ubicato in corso Vittorio Emanuele e un altro nel quartiere Macchitella.