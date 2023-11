Ast lascia, Perna (Iv): “Sindaco e assessori intervengano, non pensino a discutibili ricandidature”

Gela. Il cda di Ast, come abbiamo riportato, ha deciso e comunicato che, a partire dal prossimo 1 gennaio, fermerà i bus cittadini. Secondo il dirigente di Italia Viva Giuseppe Perna è una scelta che va scongiurata. “Ast non può lasciare la città. Serve rilanciare il trasporto pubblico, non dismetterlo. Una città come la nostra non può accettare supinamente che venga interrotto un servizio utilizzato principalmente da anziani, studenti e fasce sociali a basso reddito. Inoltre – dice – questa scelta comporterebbe il trasferimento dei lavoratori locali in altre città, se non addirittura la cessazione del contratto. Sindaco e assessori, piuttosto di pensare all’ennesimo gioco di palazzo finalizzato alla spartizione delle poltrone e a ricandidature al quanto discutibili visti i risultati ottenuti in oltre quattro anni, per una volta pensino veramente ai cittadini e al futuro della città”.