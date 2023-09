Ati idrica, avviso per il nuovo manager: Conti e sindaci spingono per ulteriori assunzioni

Gela. Come avevamo già riferito, per l’Assemblea territoriale idrica, struttura che sovraintende l’intero sistema provinciale, si apre una fase di scelta. Bisogna individuare il nuovo manager, in un periodo di finanziamenti ottenuti e progetti in corso anche per il territorio locale. Il presidente Massimiliano Conti e i sindaci del consiglio direttivo avevano già autorizzato gli uffici a predisporre un avviso al fine di individuare il direttore generale. Fino allo scorso luglio e praticamente dagli albori dell’Ati, l’incarico è stato ricoperto dal dirigente comunale Antonino Collura. All’architetto non è stato concesso lo scavalco da Palazzo di Città. La situazione critica sul fronte della burocrazia dell’ente probabilmente ha indotto il sindaco Lucio Greco a decidere di concentrare l’attività di Collura proprio in municipio, dove coordina i settori che fanno riferimento alle linee di finanziamento e al Pnrr, oltre ad aver ottenuto incarico per la governance dell’Unione dei Comuni. Le domande per candidarsi al ruolo di direttore generale possono essere presentate entro il prossimo 25 ottobre. Tutte le informazioni e il bando sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente. Sarà una commissione definita dal consiglio direttivo a vagliare i curriculum e la parola finale spetterà all’assemblea. Inevitabile che sul nome del nuovo manager possano esserci strategie politiche che tracceranno equilibri all’interno dell’Ati.