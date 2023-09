Via Venezia sporca e abbandonata, la falsa partenza di Impianti Srr

Gela. Il management di Impianti Srr attraverso dei cartelloni dislocati in vari punti della città ha annunciato che attuerà un cambio di rotta nella pulizia delle strade e nel mantenimento delle aiuole cittadine ma in via Venezia questa pulizia ancora non si è vista.

Dal primo ottobre il nuovo servizio rifiuti, passerà ufficialmente da Tekra all’in house Impianti Srr, che ha formalizzato le assunzioni a tempo indeterminato in vista proprio della partenza del cantiere locale ma i problemi in città sono sempre gli stessi: aiuole non curate, marciapiedi impraticabili e strade sporche continuano ad essere una prerogativa delle vie cittadine.

I residenti di via Corinto hanno più vote fatto segnalazioni a chi di dovere per la situazione che permane nel terreno all’inizio della strada, completamente abbandonato a sè stesso, e che si è trasformato in una discarica a cielo aperto. La mancata pulizia e il perpetrarsi dell’abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini ha permesso il proliferare di animali ed insetti di ogni genere. Stesso discorso per le villette totalmente inagibili anche a causa dei vandali.

Dopo la pulizia straordinaria del quartiere di Macchitella partita il 3 Luglio i dirigenti avevano garantito che avrebbero esteso la stessa attenzione agli altri quartieri della città ma ad oggi sono rimaste solo parole al vento.