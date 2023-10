Ato rifiuti, Mpa: “Richiesta assemblea illegittima, critiche a Greco fuori luogo”

Gela. Un’assemblea urgente che “non può essere convocata sulla base delle norme civilistiche”. Il gruppo dell’Mpa considera piuttosto avventata l’iniziativa dei sei Comuni che hanno chiesto in tempi celeri una seduta dell’assemblea dell’Ato rifiuti in liquidazione. I sei sindaci sono certi che i tempi siano maturi per valutare la chiusura della liquidazione, “troppo onerosa”, e l’eventuale passaggio di tutte le pertinenze alla Srr4. Viene messo in discussione inoltre il ruolo della guida. Il sindaco Lucio Greco non ha condiviso la richiesta e vuole approfondire. “Basta analizzare l’articolo 2367 del codice civile – spiegano gli esponenti autonomisti e il capogruppo consiliare Diego Iaglietti – l’assemblea non può essere convocata su richiesta dei soci per temi che vanno proposti dall’amministratore-liquidatore oppure che vengano definiti attraverso un progetto o una relazione dello stesso amministratore”. Per gli autonomisti, non ci sono queste condizioni e il commissario Ato Giuseppe Lucisano può non dare seguito. “La richiesta è inammissibile – dicono inoltre – e ai sensi di legge prevale il non procedere”. “Il commissario deve tutelare i soci e il capitale sociale – precisano – la richiesta è illegittima”. Gli esponenti autonomisti, invece, temono danni per Ato se ci fosse un riscontro alla missiva dei sei Comuni. “L’iniziativa è immotivata e pretestuosa”, sottolineano.