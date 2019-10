Attesa per Breast unit e Utin, l’atto aziendale punta ai “bisogni del paziente”

Gela. Il riordino della sanità provinciale mira ad accrescere “i bisogni del paziente” puntando su novità strutturali e organizzative. Ad affermarlo è Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, secondo cui “per la redazione del nuovo documento di programmazione è stato indispensabile analizzare in modo puntuale le difficoltà che il paziente incontra per l’accesso e per la fruizione dei servizi sanitari”. Tra le principali novità introdotte figurano il coordinamento delle sale operatorie, la gestione delle liste di attesa, l’appropriatezza e qualità dell’assistenza, un innovativo servizio di Bed Manager, indispensabile “soprattutto per la gestione del sovraffollamento dei Pronto soccorso – precisa il manager Caltagirone – e per favorire il governo dei flussi dei pazienti all’interno dell’ospedale e pianificare la logistica dei posti letto”. Il documento di programmazione annovera unità a supporto del management per il controllo di gestione, servizi informatici, ricerca, donazione sangue, midollo e trapianti.

L’atto aziendale approvato a fine settembre (delibera n. 1422) prevede, per il presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”, in sintonia con i sindaci e le organizzazioni sindacali, sia la realizzazione della unità di Terapia intensiva neonatale (Utin) che l’avvio della più complessa Breast unit. Non è stato ancora indicato il ripristino di Malattie infettive, reparto vitale ma soppresso nell’indifferenza delle istituzioni.

E’ stata avviata il primo ottobre, invece, la Neurologia, unità operativa complessa caratterizzata da 3 posti letto ed un ambulatorio dedicato chiamato a rispondere alla carenza nel territorio dopo la soppressione, approvata dal governo regionale Crocetta, legata alla rimodulazione dei servizi offerti dalla casa di cura Santa Barbara di Macchitella.

“Ci siamo già accorti – ammette il direttore generale Caltagirone – che, con l’obiettivo di rendere più esplicito ed in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto dell’atto aziendale, attraverso delle tabelle e degli organigrammi funzionali, qualche casella è sfuggita, come quella dell’Hospice di via Palazzi. Ma, a breve, ci sarà un documento integrativo che espliciterà la presenza di tutte le unità operative semplici (Uos) e le Unità operative semplici dipartimentali (Uosd) che completano il documento di programmazione”. Per l’unità dipartimentale di Terapia Intensiva Neonatale sono in corso di completamento i lavori di realizzazione di un’area dedicata. L’avvio della Breast Unit, invece, passa dalla “definizione di particolari percorsi di diagnostica e cura ed il reclutamento di medici chirurghi dedicati e con competenze specifiche – spiega il manager -, per la piena indipendenza della struttura”.