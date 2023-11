Ospedale, auto in sosta davanti lo scivolo per disabili e persone fragili

Gela. Il parcheggio selvaggio dell’ospedale non è una novità. Questa volta però qualcuno si è superato lasciando la propria auto (pare da ieri) davanti l’ingresso degli uffici di Medicina legale e del lavoro. La macchina impedisce l’accesso a persone diversamente abili o donne in gravidanza, che si recano nell’ufficio per adempimenti vari. Come si vede dalla foto è proprio sopra lo scivolo dedicato alle persone in carrozzina ed in ogni caso davanti la porta di ingresso.