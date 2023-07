Ospedale come un albergo, paziente abita da 20 giorni in Pronto soccorso

Gela. Paziente psichiatrico vive in Pronto soccorso da venti giorni. Era stato dimesso dai medici dell’ospedale Sant’Elia dell’Asp di Caltanissetta prima di rivolgersi ai medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” che, in attesa di collocazione definitiva, garantirebbero vitto e alloggio nello stanzone dedicato al triage di via Palazzi. Il contestatissimo stanzone che ospita indistintamente pazienti ambosesso si caratterizza anche per la presenza di incolpevoli pazienti costretti ad attendere un ricovero in una delle ridimenzionate unità operative o il trasferimento verso ospedali più attrezzati. L’uomo, pare sia un senza fissa dimora, sarebbe in attesa di essere preso in cura dagli operatori dei servizi sociali dell’ospedale o del territorio. Lo sforzo di trovare una collocazione continua a rivelarsi vano ormai da venti giorni.