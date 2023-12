Attesa per il debutto del Volley Gela in Prima Divisione

Gela. Tutto pronto per l’esordio del Volley Gela nel campionato di Prima Divisione femminile. Le ragazze allenate da coach Giacomo Tandurella giocheranno la prima gara di campionato in trasferta a Regalbuto. Tanta attesa in casa biancazzurra per la gara di domani, dopo tre anni di assenza dai campionati “senior”, nei quali il progetto è stato interamente dedicato alla crescita del settore giovanile, con le atlete dei gruppi Under 16 e Under 18 che saranno protagoniste anche in Prima Divisione. Ad affiancarle giocatrici che hanno già militato nella società gelese nel campionato di Serie C.

“Siamo pronti per questo nuovo inizio – commenta Giacomo Tandurella – le ragazze si preparano a questo appuntamento ormai da diversi mesi e sono soddisfatto di come sono andati gli allenamenti. Anche nel campionato di Prima Divisione, il nostro obiettivo è quello di valorizzare il nostro vivaio, di fatti il roster è molto simile a quello che sta prendendo parte ai campionati Under 16 e Under 18. Posso contare su alcune atlete con maggiore esperienza, sempre facenti parte del Volley Gela, negli anni della Serie D e della Serie C. Loro saranno il nostro valore aggiunto e faranno da traino alle più piccole, che si confronteranno con una realtà diversa da quella dei campionati giovanili. L’obiettivo è quello di fare bene, non vogliamo porci alcun limite”.