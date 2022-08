Atti finanziari, Sammito chiede di accelerare: c’è attesa per consuntivo e bilancio

Gela. La prossima settimana, l’aula consiliare tornerà a riunirsi, questa volta in seduta ordinaria. All’ordine del giorno, però, non ci saranno gli atti finanziari, che sono inevitabilmente l’obiettivo principale della maggioranza del sindaco Lucio Greco, in questa fase che politicamente è assorbita dalla campagna elettorale per le urne di fine settembre. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, già diverse settimana fa, si era mosso per cercare di avere riscontri sui tempi di trasmissione del consuntivo 2021 e del bilancio di previsione. Si sarebbe aspettato di poterli inserire all’ordine del giorno, proprio al rientro dalla pausa estiva. Anche negli ultimi giorni ha chiesto indicazioni agli uffici, ma a quanto pare ci vorrà del tempo. Gli atti non sono arrivati neanche in giunta. Per Sammito, c’è la necessità di accelerare, così da avviare il dibattito in aula e tentare di approvarli prima dell’election day del 25 settembre, che inevitabilmente limiterà al massimo le altre attività istituzionali. Consuntivo e bilancio di previsione sono inoltre quasi propedeutici alla procedura per l’assunzione di un nuovo dirigente (con una carenza che negli uffici comunali è sempre più grave) ma anche rispetto alla piena efficacia del nuovo contratto Ghelas, già definito dall’ex manager Francesco Trainito, dal sindaco Lucio Greco e dagli uffici comunali, ma che per i revisori del municipio deve essere preceduto dall’approvazione proprio degli atti finanziari. Lo scorso anno, l’aula riuscì ad esprimersi prima della pausa estiva, dando seguito al lavoro dell’assessore Danilo Giordano e del dirigente Alberto Depetro.