Atti finanziari, vertice in municipio: Greco, “da parte i veleni, incontrerò consiglieri”

Gela. Gli atti finanziari rimangono la priorità assoluta a Palazzo di Città. In giornata, la giunta ha approvato la scelta di muoversi intorno ad un piano di riequilibrio pluriennale. Dovrebbe essere il contesto sul quale dovrà svilupparsi il risanamento dei conti del municipio, comunque esteso lungo una fascia temporale assai ampia. La tappa più immediata è il rendiconto 2021. Il sindaco Lucio Greco, oggi, ha coordinato un tavolo, in presenza del nuovo commissario nominato dalla Regione Giovanni Cocco, del segretario generale Carolina Ferro, del dirigente finanziario Pino Erba e della giunta al completo. “Davanti ad atti di questo tipo – dice il sindaco – devono prevalere il buonsenso e lo spirito di responsabilità verso la città, mettendo da parte i colori politici. Sono strumenti finanziari fondamentali anche per la prossima amministrazione. Stiamo conducendo un lavoro intenso e i sacrifici non mancano, anche perché la situazione precaria che vive l’ente non ci aiuta”. Il commissario regionale, che si è appena insediato, ha voluto prima analizzare nel dettaglio gli atti del rendiconto. L’assise civica dovrà pronunciarsi. “Sarò lieto, a giorni, di incontrare i consiglieri comunali”, aggiunge l’avvocato. Anche la presidenza del civico consesso si è interfacciata con il commissario. Il rendiconto che riporta i dati precisi del disavanzo dell’ente è uno strumento che non può subire brusche frenate, anche se l’ultima parola spetta sempre all’assise civica. “Il rendiconto 2021 è la base del lavoro svolto – precisa il sindaco – tutti dobbiamo collaborare, soprattutto per la città. Intanto, sono state impartite tutte le direttive per il rendiconto 2022. Sono strumenti che vanno esitati, come indicano i revisori e organi terzi”. Per Greco, che al momento del rientro in municipio non si è tirato indietro nel difendere il proprio operato attaccando il centrodestra, “i veleni vanno messi da parte”.