Attribuzione incarichi legali, Tar annulla provvedimenti Comune

Gela. Nel 2017, Palazzo di Città approvò un regolamento per il conferimento di incarichi da attribuire agli avvocati esterni all’ente. Il regolamento oltre a disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico, nonché i requisiti di partecipazione, nello specifico, prevedeva una serie di parametri finalizzati a individuare preventivamente il compenso spettante ai legali esterni. A seguito della pubblicazione del regolamento, l’Ordine degli Avvocati, rilevando l’illegittimità e la lesività dell’atto comunale, invitava l’ente a ritirarlo nel più breve tempo possibile, tuttavia, l’invito veniva respinto dall’amministrazione comunale. A fronte del rifiuto del Comune e in virtù del suo ruolo istituzionale, l’Ordine degli Avvocati provvedeva ad attribuire il proprio mandato difensivo all’avvocato Girolamo Rubino, che decideva di impugnare il regolamento e gli atti connessi innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, onde ottenerne l’annullamento. Al fine di resistere all’azione si costituiva in giudizio il Comune, sostenendo la legittimità e la correttezza del regolamento comunale e di tutti gli atti collegati. Nel corso del giudizio, l’avvocato Rubino evidenziava in via preliminare la legittimazione ad agire dell’Ordine degli Avvocati, ed altresì rilevava la palese illegittimità del regolamento comunale, in quanto contenente una serie di disposizioni incidenti sull’indipendenza, sul decoro professionale e sulla libertà di iniziativa economica dell’avvocato. Si dimostrava in giudizio l’illegittimità del regolamento anche nella parte in cui aveva previsto la fissazione di tariffe obbligatorie e inique, sotto i minimi di legge, come compenso per l’affidamento dell’incarico.