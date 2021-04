Aumenta ancora il contagio Covid in città, 26 nuovi positivi: linea totale è a 281

Gela. I numeri del contagio da Covid in città si fanno ancora più preoccupanti, mentre il sindaco Lucio Greco ha disposto divieti anche nelle aree più frequentate dai giovani. Nelle ultime ventiquattro ore, sono ventisei i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria. I guariti sono due. La linea complessiva si avvicina pericolosamente a quota 300, attualmente i positivi in città sono 281.