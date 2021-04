La Sicilia resta “arancione”, somministrati oltre 7700 vaccini Astrazeneca

Palermo. La Sicilia rimane in zona arancione ed evita per una settimana di diventare “rossa” pur se i dati dei contagi Covid restano alti ed è tra le cinque regioni con Rt superiore a 1. Come annunciato oggi durante la sua visita a Gela, il presidente Nello Musumeci appare moderatamente ottimista. Oggi il bollettino del Ministero della Salute registra una lieve calo della curva. Sono 1.370 (ottanta in meno rispetto a ieri) i nuovi positivi su 33.300 tamponi nell’isola, con una incidenza che scende al 4,1%. Le vittime sono state 21 e portano il totale a 5.128. Il numero degli attuali positivi continua invece a crescere: sono 24.875 con un incremento di 101 casi; i guariti sono infatti1.248. Negli ospedali i ricoverati sono 1.399, tre in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 189, cinque in più. Palermo rimane la provincia con il maggior numero di contagi, oltre 450

Gela in controtendenza sui vaccini per gli over 60. Sono pochi mentre l’open day lanciato nei 66 tra hub e centri vaccinali dell’isola per AstraZeneca sta dando frutti.